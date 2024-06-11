Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 11 июня 2024Мир

Президент Малави подтвердил гибель вице-президента

Президент Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы
Саулос Чилима

Саулос Чилима. Фото: Reuters

Президент Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента страны Саулоса Чилимы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента Саулоса Чилимы в авиакатастрофе», — рассказал глава государства.

Ранее газета The Sun со ссылкой на администрацию президента африканской страны заявила, что вице-президент страны погиб в результате крушения самолета. Как отмечает издание, самолет с Чилимой и еще девятью сопровождающими его лицами, включая бывшую первую леди Малави Патрисию Шанил Мулузи, пропал с радаров вскоре после вылета из Лилонгве.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

      Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

      Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

      Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

      В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

      Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

      Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

      Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

      Люди стали реже пользоваться принтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше