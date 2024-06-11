Президент Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы

Президент Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента страны Саулоса Чилимы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента Саулоса Чилимы в авиакатастрофе», — рассказал глава государства.

Ранее газета The Sun со ссылкой на администрацию президента африканской страны заявила, что вице-президент страны погиб в результате крушения самолета. Как отмечает издание, самолет с Чилимой и еще девятью сопровождающими его лицами, включая бывшую первую леди Малави Патрисию Шанил Мулузи, пропал с радаров вскоре после вылета из Лилонгве.