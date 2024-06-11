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10:51, 11 июня 2024Экономика

Россияне ринулись обменивать доллары

«Русский стандарт»: россияне в мае в 2,4 раза чаще обменивали доллары, чем евро

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В мае 2024 года россияне ринулись обменивать доллары, число подобных операций с американской валютой в стране оказалось в 2,4 раза больше, чем с евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков банка «Русский стандарт».

При этом наличные доллары в последний месяц весны граждане на 19 процентов чаще продавали, чем покупали. Подобная тенденция была зафиксирована и в случае с евро. Продаж европейской валюты в России оказалось на 21 процент больше, чем покупок.

В то же время безналичные доллары в мае россияне на 23 процента чаще покупали, чем продавали. В случае с евро аналитики отметили противоположную динамику. Европейскую валюту онлайн на 25 процентов чаще продавали, чем покупали. Средний чек одной валютообменной операции с американской валютой в мае составил 420 долларов, а с европейской — 464 евро, резюмировали эксперты.

Ранее глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников заявил об охлаждении россиян к долларовым сбережениям. По его словам, доля сбережений граждан в американской валюте по итогам первого квартала 2024 года упала почти в три раза — с 20 до 8 процентов.

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