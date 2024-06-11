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11:35, 11 июня 2024Силовые структуры

Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши

СК просит суд заочно арестовать четверых иностранцев за наемничество в ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователей о заочном аресте четырех иностранных граждан по уголовным делам о наемничестве в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В судебной картотеке зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в отношении Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкавы Т. и Мюллера М., которым вменяется статья 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Русудан Иванеишвили из «Грузинского национального легиона» служит снайпером в ВСУ. Она объявлена российскими следователями в международный розыск.

4 июня сообщалось, что Басманный районный суд заочно арестовал британца Дэниела Роберта Фрейзера за наемничество и участие в боевых действиях против России на стороне Украины.

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      Любовь Ширижик
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