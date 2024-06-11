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17:51, 11 июня 2024Россия

Российское общежитие украсили флагом Нидерландов ко Дню России

В Белгороде на дверях общежития разместили медведя с флагом Нидерландов

Фото: Michael Kooren / Reuters

В Белгороде двери общежития №2 Белгородского аграрного университета (БелГАУ) украсили праздничными картинками ко Дню России. Студенты обратили внимание на поздравление с изображением медведя с флагом Нидерландов в лапах. Об этом сообщил активист Владислав Ходукин на своей странице во «ВКонтакте».

«Заведующая общежитием № 2 БелГАУ Литвинова сообщила что иллюстрацию с Нидерландским флагом вывесили якобы студенты, однако утаила тот факт, что при украшении фасада общежития тоже там присутствовала», — написал Ходукин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как позже сообщили изданию «Подъем» в вузе, изображение медведя с флагом уже сняли.

В 2019 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России. Сообщалось, что 37 процентов жителей страны правильно назвали цвета триколора, но перепутали их порядок. Девять процентов ошиблись во всем — и в цветах, и в порядке. Четыре процента опрошенных признались, что не могут ответить на вопрос.

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      Елена Торубарова
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