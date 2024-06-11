СБУ решила провести рейд с обысками в правительственном квартале Киева

В СБУ сообщили о проведении рейда с обысками в правительственном квартале Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) решили с утра провести рейд с проверками в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что на территории Печерского и Шевченковского районов проводятся контрразведывательные мероприятия, в которых также участвуют Управление государственной охраны и Нацполиция. В рамках рейдов правоохранители заходят в офисы и жилые дома, проверяют документы и телефоны у людей и обыскивают автомобили.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области СБУ по подозрению в работе на Россию задержала депутата местного совета, а также ее 42-летнего сына и 37-летнюю дочь.