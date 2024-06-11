Еще один документ в Москве сделали цифровым

Ракова: в Москве цифровое удостоверение стало доступно всем многодетным семьям

Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, чьи семьи получили такой статус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь каждый член многодетной семьи, зарегистрированный на портале mos.ru, может открыть удостоверение в личном кабинете в разделе «Семья и дети», чтобы получить все необходимые льготы по QR-коду.

«Мы продолжаем процесс цифровизации услуг. С февраля этого года мы начали выдавать цифровое удостоверение многодетной семьи москвичам, подавшим на mos.ru заявление о присвоении или продлении статуса многодетной семьи. За это время электронный документ получили более 11 тысяч таких семей» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Цифровое удостоверение равнозначно бумажному и содержит информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготной категории. Его можно скачать на мобильный телефон, чтобы оно всегда было под рукой и его нельзя было испортить или потерять.

«Уникальным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте, в отличие от бумажного варианта, который оформлялся в одном экземпляре. Теперь цифровое удостоверение стало доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных. Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг. Если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», — отметила Ракова.

QR-код в цифровом удостоверении позволяет подтвердить льготу при получении скидок в магазинах, учреждениях культуры и других организациях.