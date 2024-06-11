В Кремле сочли преждевременными рассуждения об отставке Макрона

Песков: Москва считает преждевременными рассуждения о возможной отставке Макрона

Москва считает преждевременными рассуждения о возможной досрочной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным», — сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на падение популярности партии Макрона «Ренессанс». «По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», — отметил Песков.

Радиостанция Europe1 ранее сообщала, что президент Франции Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европейский парламент (ЕП), в ходе которых победили правые силы. Елисейский дворец категорически отверг сообщения о намерении французского лидера уйти в отставку.