В Москве рабочие устроили массовую драку в ЖК, двое ранены

В московском ЖК произошла массовая драка рабочих. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел 10 июня в ЖК «Царицыно-2» на 6-й Радиальной улице. Местные жители предполагают, что потасовка случилась, так как строители не поделили чей-то заказ. Сначала они дрались во дворе, а затем кто-то из участников драки зашел в подъезд, где произошла поножовщина.

Отмечается, что ранены двое человек. 20-летнего гражданина Таджикистана ударили ножом в пах, он госпитализирован. Еще одного человека с открытой раной бедра увезла скорая. 31-летнего подозреваемого в нанесении ножевых ранений уже задержали в аэропорту Домодедово. Он пытался улететь из России.

Ранее стало известно, что Нагатинский районный суд Москвы решил выдворить из России шестерых мигрантов, которые участвовали в массовой драке со стрельбой на юге города.