В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран

Пограничники штата Калифорния, США, получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. О планах американского правительства сообщило издание New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Отмечается, что речь идет о гражданах России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их приказано депортировать сразу после задержания. При этом представители других стран имеют право оставаться в США до завершения слушаний.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище. Белый дом также сообщил, что эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».