Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 11 июня 2024Мир

В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пограничники штата Калифорния, США, получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. О планах американского правительства сообщило издание New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Отмечается, что речь идет о гражданах России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их приказано депортировать сразу после задержания. При этом представители других стран имеют право оставаться в США до завершения слушаний.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище. Белый дом также сообщил, что эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

      В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

      Бразилия подтвердила позицию по урегулированию на Украине

      Детские учреждения в российском городе отправили на карантин из-за отравления

      В «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

      Орбан оценил прошедшие выборы в Европарламент

      На Украине начали отлавливать маскирующихся под туристов уклонистов

      Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

      Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше