Shot: актер Никита Кологривый полностью погасил миллионный долг перед налоговой

Актер Никита Кологривый полностью погасил долг на сумму более миллиона рублей перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, артист в апреле задолжал перед Федеральной налоговой службой (ФНС) около 1,4 миллиона рублей. Тогда орган прислал Кологривому уведомление с требованием оплатить задолженность. В противном случае у актера могли бы возникнуть проблемы с выездом за границу или со счетами.

Кологривый свои проблемы с налогами признал. Объясняя ситуацию, он рассказывал, что просто не умеет правильно обращаться с финансами. Долг актер гасил частями: в мае он оплатил половину суммы, а в июне полностью закрыл платеж.

О долге Кологривого перед налоговой стало известно в апреле. Сообщалось, что ему могут начислить дополнительный штраф в размере 20 процентов от суммы налога и он не сможет выехать заграницу.