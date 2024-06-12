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06:31, 12 июня 2024Россия

Матвиенко предрекла России стратегический прорыв

Матвиенко: России предстоит совершить стратегический прорыв
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

России предстоит совершить стратегический прорыв, после которого она укрепится в ряду мировых лидеров прогресса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она написала в своем блоге.

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса», — говорится в публикации.

Она добавила, что обществу представлен четкий образ будущего страны, отвечающей ценностям российской цивилизации. По словам Матвиенко, президент определил этот новый виток развития в послании Федеральному Собранию.

29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало специальную военную операцию (СВО) на Украине. «Сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО», — подчеркивал он.

Помимо этого, во время послания Путин анонсировал запуск в 2024 году ряда новых национальных проектов, на которые направят сотни миллиардов рублей. Один из них — нацпроект «Молодежь России».

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      Сергей Грехов
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