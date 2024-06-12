Милей выступил за отправку неработающих самолетов для помощи Украине

Infobae: Аргентина предложила передать Украине самолеты, которые починит Франция

Аргентина обсуждает с Францией возможность отправки Украине пяти боевых самолетов французского производства Super Etendard, находящихся сейчас в нерабочем состоянии, сообщает портал Infobae.

Штурмовики, о которых идет речь, были куплены в 2018 году, но их не удалось использовать из-за отсутствия деталей, вызванного британским эмбарго, наложенным после Фолклендской войны, пишут журналисты. Согласно плану, за реализацию которого выступил президент южноамериканской страны Хавьер Милей, ремонтом Super Etendard должны заняться французы, а Аргентине передадут другую военную технику.

В материале отмечается, что глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала вопрос об этом с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее сообщалось, что известный своим экстравагантным поведением аргентинский президент в последний момент передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное послание с просьбой поприсутствовать хотя бы на церемонии открытия.