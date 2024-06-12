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01:44, 12 июня 2024Мир

На Западе осудили военную и финансовую поддержку Украины

Аналитик Берн назвал ошибкой поддержку стран Запада диктатуры на Украине

Фото: Unsplash

Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битвы за территории. Об этом он сообщил в интервью SwebbTV.

Берн осудил военную и финансовую поддержку Украины и подчеркнул, что люди делают неправильные выводы из этого конфликта. По его словам, российские военные не стремятся уничтожить украинских. Однако страны Запада наоборот обеспечивают Киев оружием и деньгами, выражая непонимание сложившейся ситуации.

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«Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее сто миллиардов», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) подготовили для Украины масштабный пакет помощи. О нем объявят 13 июня. Предполагается, что Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов России.

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      Марина Совина
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