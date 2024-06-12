Российские дроны атаковали объекты энергетики на Украине

«Укрэнерго»: в Сумской области поврежден объект энергетики

Объект энергетики был поврежден в Сумской области Украины в ходе ночной атаки российских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«В Сумской области был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления», — сказано в сообщении.

Кроме того, во время воздушной тревоги «выключались несколько энергообъектов» в Херсонской области, из-за чего без электричества на 40 минут остались жители Херсона. Позднее при осмотре были обнаружены повреждения зданий и оборудования. Вместе с тем по всей территории Украины 12 июня будут применять графики почасовых отключений с 15:00 до 23:00 по местному времени.

Тем временем стало известно, что предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании «Укрнафта» Сергея Корецкого сообщило издание Financial Times.