Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 12 июня 2024Бывший СССР

Российские дроны атаковали объекты энергетики на Украине

«Укрэнерго»: в Сумской области поврежден объект энергетики

Фото: Александр Река / ТАСС

Объект энергетики был поврежден в Сумской области Украины в ходе ночной атаки российских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«В Сумской области был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления», — сказано в сообщении.

Кроме того, во время воздушной тревоги «выключались несколько энергообъектов» в Херсонской области, из-за чего без электричества на 40 минут остались жители Херсона. Позднее при осмотре были обнаружены повреждения зданий и оборудования. Вместе с тем по всей территории Украины 12 июня будут применять графики почасовых отключений с 15:00 до 23:00 по местному времени.

Тем временем стало известно, что предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании «Укрнафта» Сергея Корецкого сообщило издание Financial Times.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил сограждан с Днем России. Он опубликовал карту страны, включающую Украину

      Стало известно о возвращении Смолова в «Краснодар»

      В деле обвиняемого в педофилии главы челябинского завода появилась подельница

      Названы планы Украины по пополнению бюджета

      Путин рассказал о всенародной поддержке героев СВО

      Российские дроны атаковали объекты энергетики на Украине

      Киев получит от Германии десятки миллионов евро на восстановление энергетики

      В Киргизии решили запретить рекламу магических услуг

      Путин поздравил россиян с Днем России

      Захарова объяснила значение патриотизма и русского характера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше