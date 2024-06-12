Российский фрегат «Адмирал Горшков» зашел в порт Гаваны

Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» зашел в порт Гаваны

Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России зашел в порт Гаваны в составе группы кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

В порт столицы Кубы зашел также спасательный буксир «Николай Чикер», в ближайшее время прибудут атомная подлодка «Казань» и танкер «Академик Пашин».

Ранее министерство Революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что 12 июня корабли ВМФ России прибудут в порт Гаваны. В ведомстве подчеркнули, что на всех кораблях отсутствует ядерное оружие, поэтому их прибытие на Кубу «не представляет угрозы для региона».