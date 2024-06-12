США и ЕС не смогли договориться о 50-миллиардном кредите для Украине

Politico: решение о выделении 50 миллиардов долларов Украине отложат до осени

Решение о выделении Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который покрыли бы доходы от замороженных российских активов, будет отложено до осени 2024 года. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает издание Politico.

«В европейских правительствах существует ощутимое раздражение по поводу плана США, который, по их мнению, будет означать, что им придется выплатить кредит, если что-то пойдет не так, в то время как американские компании потенциально могут получить максимальную выгоду от контрактов на восстановление Украины», — отметили журналисты издания.

По словам их собеседников, правительства США и ЕС не смогли договориться, несмотря на необходимость принимать решения максимально оперативно. Это связано и с тем, что Украина отчаянно нуждается в многомиллиардном кредите, и с тем, что инициатива может быть не поддержана в Вашингтоне, если президентом Соединенных Штатов по итогам ноябрьских выборов станет Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Украина может получить масштабный пакет помощи от стран «Большой семерки» (G7). Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что для Украины подготовили пакет помощи, о котором объявят 13 июня. Как указал источник, Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов.