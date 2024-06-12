США оценили учения с российскими кораблями

Пентагон: США не видят угрозу в учениях российских кораблей в Атлантике

Учения российских военных кораблей в Атлантике не представляет угрозу для США. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон внимательно следит за ходом учений. «Разумеется, мы воспринимаем эти события серьезно», — подчеркнула она.

Ранее Минобороны России сообщило, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного ракетного оружия на удалении свыше 600 километров. В ведомстве также рассказали, что незадолго до этого фрегат провел тренировку по отражению атаки с воздуха.