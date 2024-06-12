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02:47, 13 июня 2024Мир

В США разгорелся скандал из-за публикации украинцами списка трампистов

Fox News: от Госдепа требуют объяснений из-за списка трампистов и коммунистов

Конгрессмены-республиканцы требуют ответов от госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с публикацией списка трампистов и коммунистов, которые выступают против помощи Украине. О разгорающемся скандале сообщает Fox News.

Письмо Блинкену написали сенатор от штата Огайо Дж. Д. Вэнс и член палаты представителей Мэтт Гетц, представляющий Флориду.

Список опубликовала украинская медиа-компания TEXTY, связанная с американским правительством. В перечень попали, например, бывший президент Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, миллиардер Илон Маск, психолог Джордан Петерсон, бывший конгрессмен Рон Пол и политическая активистка Медея Бенджамин.

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      Марина Совина
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