В США высказались о возможном присутствии американских солдат на Украине

Конгрессмен Дэвидсон исключил отправку военных США на Украину

Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон прокомментировал возможность отправки военных страны на Украину. Об этом он высказался в интервью Fox Business, опубликованном на YouTube.

Конгрессмен высказался о возможном присутствии американских солдат на Украине и исключил их отправку. По его мнению, это решение абсолютно нецелесообразно, поскольку кризис не угрожает Вашингтону.

«Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил», — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) подготовили для Украины масштабный пакет помощи. О нем объявят 13 июня. Предполагается, что Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов России.