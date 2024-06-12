В США высказались о возможном присутствии американских солдат на Украине

Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон прокомментировал возможность отправки военных страны на Украину. Об этом он высказался в интервью Fox Business, опубликованном на YouTube.
Конгрессмен высказался о возможном присутствии американских солдат на Украине и исключил их отправку. По его мнению, это решение абсолютно нецелесообразно, поскольку кризис не угрожает Вашингтону.
«Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил», — отметил он.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) подготовили для Украины масштабный пакет помощи. О нем объявят 13 июня. Предполагается, что Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов России.