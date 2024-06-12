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06:20, 12 июня 2024Мир

В США высказались о возможном присутствии американских солдат на Украине

Конгрессмен Дэвидсон исключил отправку военных США на Украину

Фото: Unsplash

Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон прокомментировал возможность отправки военных страны на Украину. Об этом он высказался в интервью Fox Business, опубликованном на YouTube.

Конгрессмен высказался о возможном присутствии американских солдат на Украине и исключил их отправку. По его мнению, это решение абсолютно нецелесообразно, поскольку кризис не угрожает Вашингтону.

«Сколько бы долларов мы Украине ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил», — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) подготовили для Украины масштабный пакет помощи. О нем объявят 13 июня. Предполагается, что Украине выделят кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрывать счетные доходы от замороженных активов России.

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      Марина Совина
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