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19:50, 12 июня 2024Россия

Вертолет совершил жесткую посадку около российской базы отдыха

Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, борт сел у базы отдыха «Светофор». Какие повреждения он получил и по какой причине ему пришлось совершить жесткую посадку — не сообщается.

Известно, что на борту вертолета Robinson R44 находились два человека — они пострадали, сейчас их госпитализируют. Других подробностей о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области. На борту самолета находились два члена экипажа — они не пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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