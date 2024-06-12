Вертолет совершил жесткую посадку около российской базы отдыха

Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, борт сел у базы отдыха «Светофор». Какие повреждения он получил и по какой причине ему пришлось совершить жесткую посадку — не сообщается.

Известно, что на борту вертолета Robinson R44 находились два человека — они пострадали, сейчас их госпитализируют. Других подробностей о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области. На борту самолета находились два члена экипажа — они не пострадали.