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12:44, 13 июня 2024Мир

Аргентина присоединилась к контактной группе по обороне Украины

Остин: Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в формате «Рамштайн», сообщает ТАСС.

«Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы», — сказал глава американского военного ведомства, отдельно поприветствовав аргентинского министра обороны Луиса Петри.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Как отмечает газета Clarín, глава государства принял это решение в последнюю минуту.

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      Семен Александров
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