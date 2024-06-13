Членов ликвидированной ФСБ группировки оружейников осудили в российском регионе

В Челябинске члены ОПГ подпольных оружейников получили от 9 до 13 лет колонии

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении четырех подпольных оружейников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Их признали виновными в 20 эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также в 12 эпизодах незаконного изготовления оружия. Организатора ОПГ приговорили к 13 годам и штрафу 450 тысяч рублей, второй обвиняемый получил 11 лет и штраф 350 тысяч рублей, еще двое — 9 лет и штраф 250 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Межрегиональная ОПГ действовала на территориях Челябинска, Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Она специализировалась на незаконной переделке и сбыте автоматического огнестрельного оружия и патронов. Сотрудники ФСБ ликвидировали преступную группу в октябре 2021 года.

В домах подсудимых и в специально оборудованном схроне силовики нашли и изъяли 14 автоматов «Калашникова», три пистолета «Макарова», два револьвера «Наган», самозарядный карабин «Симонова», обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберную винтовку, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления огнестрельного оружия.

Подсудимые признали вину в полном объеме.

