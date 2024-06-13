Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 13 июня 2024Силовые структуры

Членов ликвидированной ФСБ группировки оружейников осудили в российском регионе

В Челябинске члены ОПГ подпольных оружейников получили от 9 до 13 лет колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении четырех подпольных оружейников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Их признали виновными в 20 эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также в 12 эпизодах незаконного изготовления оружия. Организатора ОПГ приговорили к 13 годам и штрафу 450 тысяч рублей, второй обвиняемый получил 11 лет и штраф 350 тысяч рублей, еще двое — 9 лет и штраф 250 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Межрегиональная ОПГ действовала на территориях Челябинска, Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Она специализировалась на незаконной переделке и сбыте автоматического огнестрельного оружия и патронов. Сотрудники ФСБ ликвидировали преступную группу в октябре 2021 года.

В домах подсудимых и в специально оборудованном схроне силовики нашли и изъяли 14 автоматов «Калашникова», три пистолета «Макарова», два револьвера «Наган», самозарядный карабин «Симонова», обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберную винтовку, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления огнестрельного оружия.

Подсудимые признали вину в полном объеме.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

      Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

      Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Стали известны заработки уехавшего из России после начала СВО Скриптонита

      Туристам назвали две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за границу

      Нацбанк Украины снизил процентную ставку

      ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию

      Трамп нашел способ отменить обвинительный вердикт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше