Эрдоган связал итоги выборов в Европарламент с ростом исламофобии

Эрдоган: итоги выборов в Европарламент усилили беспокойство Турции

Итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) усилили беспокойство Турции, связанное с ростом исламофобии в Европе. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

«Итоги выборов в Европарламенте, к сожалению, усилили наше беспокойство», — сообщил турецкий лидер на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде.

Он также добавил, что обсудил усиливающиеся в Европе случаи исламофобии и ксенофобии с испанским премьером.

Выборы в Европейский парламент, прошедшие с 6 по 9 июня, закончились победой правых и ультраправых партий, которые заметно улучшили свой результат в ключевых странах Европейского союза.