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17:32, 13 июня 2024Мир

Эрдоган связал итоги выборов в Европарламент с ростом исламофобии

Эрдоган: итоги выборов в Европарламент усилили беспокойство Турции

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) усилили беспокойство Турции, связанное с ростом исламофобии в Европе. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

«Итоги выборов в Европарламенте, к сожалению, усилили наше беспокойство», — сообщил турецкий лидер на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Мадриде.

Он также добавил, что обсудил усиливающиеся в Европе случаи исламофобии и ксенофобии с испанским премьером.

Выборы в Европейский парламент, прошедшие с 6 по 9 июня, закончились победой правых и ультраправых партий, которые заметно улучшили свой результат в ключевых странах Европейского союза.

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      Дарья Устьянцева
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