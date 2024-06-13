Гостью попросили переодеться на свадьбе из-за неуместного наряда

Свадебная помощница попросила гостью переодеться из-за неуместного наряда. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Блогерша Кэролайн Рике, чья страница насчитывает 3,2 миллиона подписчиков, рассказала, что была приглашена на церемонию вместе с матерью. Однако та решила надеть на мероприятие белое платье длины макси с открытыми плечами и оборками. Инфлюэнсерша предупредила родительницу, что ее наряд может вызвать беспокойство у невесты.

Когда дочь и мать приехали на церемонию, то их почти сразу попросили вернуться домой и переодеться. «Я купила это красивое платье, чтобы пойти в нем на свадьбу, а теперь они просят меня вернуться и переодеться? Извините, но нет», — возмутилась женщина.

Данный ролик быстро стал вирусным, набрав 1,1 миллиона просмотров. Многие зрители не оценили поступок матери Рике. «Ты позволила ей вот так выйти из дома?», «Лучше попросить ее переодеться, чем пролить на это платье красное вино», «Ей повезло, что ей разрешили потом вернуться», «Это безумие», — писали они.

Ранее пользователи сети оценили дресс-код для гостей на свадьбу фразой «это преступление». Юзерша с никнеймом @aliyahnh рассказала, что приглашена на церемонию и показала наряд, который собирается надеть на мероприятие. При этом она отметила, что жених и невеста установили правила к внешнему виду гостей.