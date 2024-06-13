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10:02, 13 июня 2024Культура

Инстасамка отсудила миллионы рублей за собственную песню

Рэперша Инстасамка отсудила более 2 миллионов рублей у блогера Стаса Ярушина

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, выиграла у блогера Стаса Ярушина суд за неправомерное использование ее песни «За деньги да» и получит от него более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поводом для разбирательства стал один из выпусков шоу Ярушина МузLoft, вышедший в сентябре 2023 года. Тогда к блогеру пришла артистка Mia Boyka, не только раскритиковавшая Инстасамку, но и исполнившая ее песню «За деньги да».

Суд обязал Ярушина выплатить Инстасамке 2 миллиона рублей за неправомерное использование композиции, 150 тысяч рублей — за услуги юристов и 43,6 тысячи рублей — за оформление нотариального протокола.

Ранее Инстасамка показала фигуру в мини-шортах.

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      Евгений Шульгин
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