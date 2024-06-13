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17:17, 13 июня 2024Путешествия

Лучшая авиакомпания мира закрыла людей на 3,5 часа в самолете без кондиционера

Daily Mail: Qatar Airways закрыла людей на 3,5 часа в самолете без кондиционера

Пассажиров Qatar Airways, которая признана лучшей авиакомпанией в мире, закрыли в самолете без кондиционера на 3,5 часа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Нештатная ситуация возникла на рейсе из Афин в Доху 10 июня. Отмечается, что перед вылетом в системе кондиционирования возникла неисправность. Температура воздуха в аэропорту тогда достигла плюс 34 градусов, при этом пассажиров оставили на борту с закрытыми дверями.

Обстановка в салоне попала на видео. На кадрах видно, что люди снимали с себя одежду, обмахивались подручными средствами и даже стали терять сознание. В итоге людям разрешили выйти из самолета и пройти в терминал. Рейс прибыл в Доху почти на 28 часов позже запланированного времени.

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      Мария Борисова
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