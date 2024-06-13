Вагенкнехт: Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Украины

Украинский президент Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Киева. Желание украинского лидера раскрыла немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Das Erste.

«Украина находится в обороне, поэтому Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», — подчеркнула она.

По ее словам, переговорная позиция Киева в настоящее время хуже, чем раньше, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах, несмотря военную помощь западных стран.

Ранее экс-советник Госдепа США Джеймс Карден заявил, что Зеленский на саммите в Швейцарии будет шантажировать Запад и просить деньги. Он отметил, что сама концепция конференции в Швейцарии вызывает недоумение из-за отсутствия второй стороны конфликта. Карден добавил, что не ждет какого-либо результата от этого саммита.