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16:28, 13 июня 2024Мир

Немецкий политик раскрыла желание Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Вагенкнехт: Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Украины

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Киева. Желание украинского лидера раскрыла немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Das Erste.

«Украина находится в обороне, поэтому Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», — подчеркнула она.

По ее словам, переговорная позиция Киева в настоящее время хуже, чем раньше, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах, несмотря военную помощь западных стран.

Ранее экс-советник Госдепа США Джеймс Карден заявил, что Зеленский на саммите в Швейцарии будет шантажировать Запад и просить деньги. Он отметил, что сама концепция конференции в Швейцарии вызывает недоумение из-за отсутствия второй стороны конфликта. Карден добавил, что не ждет какого-либо результата от этого саммита.

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      Семен Александров
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