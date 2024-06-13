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11:20, 13 июня 2024Путешествия

Пассажиры провели девять часов на борту рейса «в никуда» и вернулись

Daily Mail: пассажиры British Airways провели в небе 9 часов и вернулись

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Пассажиры авиакомпании British Airways провели в небе 9 часов и вернулись в аэропорт вылета. О рейсе «в никуда» сообщает Daily Mail.

По информации британского таблоида, борт благополучно вылетел из Лондона в Хьюстон, штат Техас. Однако спустя 9 с половиной часов пилоты заметили неисправность в лайнере и решили развернуться. Они приземлились в лондонском аэропорту, где пассажиров распределили по другим рейсам.

Предполагается, что проблема была связана с двигателями. Сейчас самолет исследуют.

Ранее самолет авиакомпании Finnair не смог сесть у границ России. Причиной стали помехи в работе навигационной системы GPS.

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      Марк Успенский
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