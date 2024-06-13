Предсказано будущее цен на жилье в России

Экономист Кричевский: цены на вторичное жилье в России будут снижаться

Квартиры на вторичном рынке в России начнут постепенно дешеветь. Будущее цен на готовое жилье предсказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм», Алексей Кричевский. Его слова передает «Прайм».

«Уже с начала этого года динамика на вторичном рынке очевидна — никакого другого сценария, кроме как постепенного снижения, сейчас быть не может», — заявил специалист. Однако Кричевский допускает всплеск цен после закрытия массовой льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов. При этом ажиотаж будет разовым и несильно скажется на ценообразовании, прогнозирует эксперт.

Экономист пояснил, что сейчас платежеспособный спрос на рынке минимален, а банки все сильнее закручивают гайки относительно первоначального взноса по кредитам. «Если брать апокалиптический сценарий, то за второе полугодие обвал только в объявлениях может достигнуть 15 процентов, но для этого должен прилететь какой-то очень злой черный лебедь», — рассказал Кричевский.

Пока предпосылок для такого сценария в России нет, отметил специалист. Более вероятным эксперт видит ситуацию, когда цены на вторичное жилье будут плавно снижаться на 0,3-1 процент каждый месяц.

Ранее аналитики «Яндекс Недвижимости» выяснили, что с апреля по май 2024 года жилье в России подорожало. Медианная стоимость квадратного метра выросла как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости, отметили специалисты.