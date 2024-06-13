Российские разведчики уничтожили украинскую ДРГ

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской ДРГ

Российские разведчики группировки войск «Восток» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Времьевского выступа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ходе боевого выхода разведчиков группа обнаружила ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на окраине населенного пункта.

«По переданным разведчиками координатам отработала наша артиллерия, после чего расчет БПЛА осуществил точечные сбросы боеприпасов с воздуха и уничтожил группу украинских диверсантов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский ефрейтор Евгений Мещеряков во время штурма опорного пункта ВСУ ворвался в окоп и уничтожил до десяти солдат противника. «После артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника во фланг. Евгений одним из первых ворвался на вражеские позиции и занял выгодный рубеж», — говорится в сообщении Минобороны.