Сообщение о тактике голодания при взятии Россией Мариуполя не нашло подтверждения

Британская газета The Guardian написала, что, согласно новому анализу, Россия применила преднамеренную модель тактики голодания при взятии Мариуполя в начале 2022 года. В расследовании утверждается, что российское руководство намеревалось убить и причинить вред большому количеству мирных жителей.

На самом деле с 1 марта 2022 года Россия регулярно организовывала гуманитарные коридоры, однако они не работали, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) их обстреливали. В конце марта тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об очередной атаке на гуманитарную колонну. «Так, с 09:37 до 16:33 участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. В результате этого гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь», — говорил Мизинцев.

Кроме того, власти Украины неоднократно отказывались согласовывать маршруты перехода своих граждан на территорию России. «Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — сказал Мизинцев в конце марта 2022-го.

В том же месяце российские власти открыли в Мариуполе пункт гуманитарной помощи и полевую кухню. В нем жители города получили необходимую поддержку: продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию. Также они смогли зарядить телефон и получить сим-карту.

Информация о том, что Россия применяла тактику голода при взятии Мариуполя, распространилась в основном в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

