Украине предрекли истощение из-за Байдена

Экс-представитель НАТО Табах: Украину ждет истощение из-за действий Байдена

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах предрек Украине медленное истощение из-за действий президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Эта война при этой власти [администрации Байдена] не закончится, будет удушение Украины и истощение», — сказал он.

По его мнению, то, сколько продлится украинский конфликт, решает «коллективный президент США», который может разрешить поставки вооружения, но может их и прекратить.

Ранее Байден заявил, что американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину. Политик уточнил, что соглашение по безопасности между США и Украиной призвано укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе.