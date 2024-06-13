РИА Новости: ВСУ нанесли удар по дому в Кривом Роге, чтобы раскрутить трагедию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дому в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, атака была совершена ради раскрутки новой трагедии. Отмечается, что вечером в среду, 12 июня, в городе раздался взрыв, после чего появилась информация о прилете снаряда в жилой дом. Также сообщалось о погибших и пострадавших. При этом утверждалось, что ракета была российской.

Однако, по мнению Лебедева, ВСУ сами нанесли удар по дому. «В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке (...) Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было», — отметил он.