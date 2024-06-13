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05:59, 13 июня 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по дому в Кривом Роге, чтобы раскрутить трагедию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дому в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, атака была совершена ради раскрутки новой трагедии. Отмечается, что вечером в среду, 12 июня, в городе раздался взрыв, после чего появилась информация о прилете снаряда в жилой дом. Также сообщалось о погибших и пострадавших. При этом утверждалось, что ракета была российской.

Однако, по мнению Лебедева, ВСУ сами нанесли удар по дому. «В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке (...) Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было», — отметил он.

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      Марина Совина
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