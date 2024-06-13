В российском регионе отменили сплав на секс-куклах

В Ленобласти отменили популярный сплав на секс-куклах из-за позиции властей

В Ленинградской области отменили популярный сплав на секс-куклах из-за изменившейся позиции местных властей, сообщили на официальной странице мероприятия Bubble Baba Challenge во «ВКонтакте». Мероприятие ежегодно проводили на протяжении 20 лет.

Шуточные соревнования проводились с 2003 года в поселке Лосево Приозерского района, и власти почти каждый год согласовывали их проведение. Только в 2012 году, как писала «Лента.ру», соревнования отменялись из-за ремонтно-строительных работ и высокого уровня воды на реке Вуокса.

В 2024 году в ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти решили, что «проведение вышесказанного мероприятия имеет высокий негативный общественный резонанс», в связи с чем ведомство настоятельно рекомендовало не проводить соревнования, сообщил организатор мероприятия Дмитрий Булавинов.

«Принято решение не проводить соревнования Bubble Baba Challenge, по крайней мере в 2024 году. Возможно, в будущем риторика право­ох­ра­ни­тель­ных органов в силу тех или иных обстоятельств изменится, и мы сможем возобновить проведение соревнований. Но пока что так», — отметил Булавинов.

В 2021 году в Ленобласти россияне устроили велопробег с резиновыми женщинами и попали на видео. К спине каждого участника была прикреплена секс-кукла.