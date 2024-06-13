В США раскрыли тактику Вашингтона в случае нападения на Украину

WP: США обязуются консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения

США обязуются консультировать Украину на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения в будущем. Такую тактику Вашингтона раскрыла газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такой пункт будет в соглашении по безопасности между США и Украиной, которое президенты стран подпишут в четверг, 13 июня, по итогам встречи в Италии.

«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», — говорится в материале.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны нацелены на передачу Вооруженным силам Украины американских истребителей F-16 летом 2024 года. По его словам, партнеры Киева усердно работают, чтобы у Украины было все необходимое.