Вступившая в ВСУ экс-костюмер Зеленского умерла

Вступившая в ВСУ бывший стилист Зеленского Рязанцева умерла от инфаркта

Бывший стилист президента Украины Владимира Зеленского Александра Рязанцева, воевавшая в вооруженных силах страны (ВСУ), умерла. Об этом сообщает издание «Общественное».

Причиной ее смерти стала сердечная недостаточность. По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, женщина скончалась в больнице Житомира за день до перевода в другое подразделение. Гибель Рязанцевой также подтвердила ее сестра.

Рязанцева до начала спецоперации работала стилистом и художником по костюмам для украинских телеканалов, в том числе она одевала актеров студии «Квартал 95» и Владимира Зеленского. В феврале 2022 года она вступила в тероборону ВСУ.