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11:14, 13 июня 2024Из жизни

Женщина стала миллионершей благодаря банке энергетика

Жительница Калифорнии выиграла миллион долларов благодаря банке энергетика

Фото: PxHere

В США жительница штата Калифорния разбогатела на один миллион долларов (90 миллионов рублей) благодаря покупке энергетического напитка. Об этом сообщает UPI.

Александрия Родригес из города Уиттиер рассказала, что заехала купить банку энергетика в магазин Helen's Market, куда ходила еще в детстве. Там ей приглянулся билет лотереи Xtreme Multiplier. «Он был такой притягательный. Мне понравились цвета. И я такая: "А дайте мне вот этот вот". Что интересно, мне попался еще и мой счастливый номер», — поделилась воспоминаниями американка.

Женщина родилась 22-го числа, и ей достался билет с номером 22. Когда Родригес стерла защитный слой, она обнаружила, что не только выиграла, но и стала миллионершей.

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Женщина пока не решила, как потратит выигрыш. «Деньги со многим помогут. С нетерпением жду, что принесет мне миллион долларов. Только позитивные вещи!» — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Малайзии рабочий из Куала-Лумпура выиграл в лотерею 10,6 миллиона ринггитов (30,2 миллиона рублей), использовав в качестве чисел регистрационный номер машины начальника. Мужчина признался, что ему всегда нравилась машина шефа и он считал ее номер счастливым.

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      Никита Савин
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