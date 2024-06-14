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15:23, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Блогер Лебедев заявил, что в Москве общественные туалеты лучше, чем в Нью-Йорке

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком. В выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что в столице России ситуация с общественными туалетами лучше, чем в американском городе.

По словам Лебедева, в Нью-Йорке сложно найти место, где можно сходить в туалет. «В отличие от Москвы, где можно зайти в любую кафешку и там прекрасный чистый будет туалет, замечательный. Чашку кофе выпил в качестве благодарности и пошел. В Нью-Йорке с этим посложнее», — рассказал дизайнер.

Блогер уточнил, что на дверях в туалет в ресторанах США висят кодовые замки, поэтому с улицы в них попасть нельзя. Что касается обычных общественных туалетов, то они либо недостаточно хорошо чистые, либо рано закрываются, либо находятся далеко от популярных туристических мест.

Ранее Лебедев заявил, что хочет разработать дизайн СИЗО. По его мнению, убранство следственного изолятора должно быть на уровне гостиницы.

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      Мария Большакова
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