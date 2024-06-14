Азербайджан и Сербия усилят сотрудничество в сфере ВПК

Министры обороны Азербайджана и Сербии обсудили сотрудничество в сфере ВПК

Министры обороны Азербайджана и Сербии Закир Гасанов и Братислав Гашич обсудили сотрудничество стран в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение азербайджанского минобороны.

Отмечается, что в ходе встречи в Баку стороны обменялись мнениями о текущем уровне и перспективах двустороннего сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах, по вопросам военного образования и безопасности в регионе.

Министра обороны Сербии также пригласили посетить Баку в сентябре, когда там будет проходить международная оборонная выставка ADEX. В свою очередь, Гашич подчеркнул, что Азербайджан и Сербия готовы к сотрудничеству во всех сферах.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха завершен. По данным оборонного ведомства, территорию полностью покинули личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента.