Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

Глава ОП Украины Ермак: соглашение с США является историческим союзом

Соглашение Украины с США о гарантиях безопасности является историческим союзом. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

Ермак отметил, что подписание соглашения с США позволило охватить подобными договорами все страны «Большой семерки» (G7). По его мнению, союз Украины и США продолжится и после окончания конфликта в стране.

«Это первое такое мощное соглашение, с содержательной юридически-обязывающей частью между Украиной и США», — заявил глава ОП. Он добавил, что в соглашении речь идет о всех необходимых элементах, важных для обороноспособности Киева.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии оснований для отправки войск США на Украину. Он уточнил, что соглашение по безопасности призвано укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе.