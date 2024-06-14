Москвичам покажут моноспектакль о путешествии по жизни от первого лица

«Электротеатр Станиславский» представит премьеру моноспектакля актера Синюкова

Московский «Электротеатр Станиславский» представляет премьеру моноспектакля российского актера театра и кино Александра Синюкова. Премьера состоится во вторник, 18 июня, в 20:00, рассказали «Ленте.ру» в культурном учреждении.

По словам организаторов, моноспектакль является путешествием по жизни в 16 эпизодах, рассказанным, показанным и спетым самим героем.

«Из песен, авторских рисунков и искренних рассказов из прошлого и настоящего складывается простой и трогательный спектакль про доверие между людьми и про ценность частного опыта как чего-то очень важного», — говорится в пресс-релизе.

Билеты на моноспектакль можно приобрести на сайте Электротеатра.