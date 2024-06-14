Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:44, 14 июня 2024Культура

Москвичам покажут моноспектакль о путешествии по жизни от первого лица

«Электротеатр Станиславский» представит премьеру моноспектакля актера Синюкова

Фото: Олимпия Орлова

Московский «Электротеатр Станиславский» представляет премьеру моноспектакля российского актера театра и кино Александра Синюкова. Премьера состоится во вторник, 18 июня, в 20:00, рассказали «Ленте.ру» в культурном учреждении.

По словам организаторов, моноспектакль является путешествием по жизни в 16 эпизодах, рассказанным, показанным и спетым самим героем.

«Из песен, авторских рисунков и искренних рассказов из прошлого и настоящего складывается простой и трогательный спектакль про доверие между людьми и про ценность частного опыта как чего-то очень важного», — говорится в пресс-релизе.

Билеты на моноспектакль можно приобрести на сайте Электротеатра.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше