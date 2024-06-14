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05:07, 14 июня 2024Забота о себе

Названы способы избежать преждевременной эякуляции

Фото: Unsplash

Практический каждый третий житель Великобритании страдает преждевременной эякуляцией, однако существуют способы сделать секс более длительным, рассказала врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис. Ее слова приводит издание Metro.

Первым эффективным способом избежать конфуза в постели доктор назвала технику сжатия. По ее словам, при ощущении, что оргазм уже близок, нужно остановиться и осторожно сжать пенис под головкой. Сжимать нужно минимум 30 секунд, пока не пройдет ощущение близкого оргазма.

Это давление помогает задержать эякуляцию во время секса, и вы можете повторять его столько раз, сколько вам нужно во время полового акта

Даная Марагутакисврач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья

Дольше продержаться во время секса может помочь и мастурбация, заверила специалистка, так как самоудовлетворение помогает снизить уровень возбуждения и чувствительность. Она объяснила, что заниматься ей нужно за несколько часов до секса. Однако это полезно только в случае, когда интимная близость запланирована.

почти 30
процентов

мужчин в Великобритании страдают от преждевременной эякуляции

Кроме того, Марагутакис порекомендовала использовать снижающие чувствительность презервативы. Как правило, они немного толще обычных. Кроме того, они содержат небольшое количество местного анестетика.

Еще одним методом борьбы с быстрой эякуляцией она назвала лекарственную терапию. Некоторые препараты способны снижать либидо и затруднять достижение оргазма, подвела итог врач.

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Ранее Марагутакис развеяла три популярных мифа о женской физиологии. Например, она назвала ложным убеждение, что влагалище растягивается, если женщина ведет активную половую жизнь.

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      Алиса Дмитриева
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