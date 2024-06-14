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17:25, 14 июня 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от распространенных ошибок при лечении солнечных ожогов

Дерматолог Гайдаш: смазывание ожогов жиром может привести к заражению кожи

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Далеко не все умеют правильно ухаживать за кожей после солнечного ожога, рассказала дерматолог Наталия Гайдаш. В комментарии для радио Sputnik она предостерегла россиян от распространенных ошибок при лечении обгоревшей кожи.

Одной из главных ошибок врач назвала смазывание ожогов жирами, в том числе сметаной или кефиром. Такие действия могут привести к заражению кожи, так как жир создает на коже пленку, под которой воспаление не уменьшается..

Еще одна распространенная ошибка — пытаться раньше времени снять волдыри и корочки, образовавшиеся после ожога, заверила Гайдаш.

Если волдырь лопнул сам, то нужно продезинфицированными маникюрными ножницами срезать его и края кожи. Также поступают и с отошедшей корочкой

Наталия Гайдашдерматолог

По ее словам, в действительности при ожоге нужно обернуть пострадавшие участки тела чем-то холодным и влажным Затем следует воспользоваться увлажняющим кремом с декспантенолом (витамином В5) и алоэ в составе.

Если же появился отек и волдыри, то необходимо несколько раз смазать пораженное место средством, снимающим воспаление, заключила Гайдаш.

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Ранее дерматолог Дарья Смирнова перечислила главные правила поведения летом. По ее мнению, надо защищать кожу от солнца и носить солнцезащитные очки.

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      Алиса Дмитриева
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