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16:22, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение об отправке детей из Донбасса на принудительные работы не подтвердилось

Сообщение об отправке детей ДНР и ЛНР на принудительные работы не подтвердилось

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На официальном сайте украинского Центра национального сопротивления в четверг, 13 июня, был опубликован материал, в котором утверждалось, что российские власти якобы намерены отправить тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на принудительные работы. Данные сведения не нашли реального подтверждения.

Авторы публикации заявили, что организовано уже 14 трудовых отрядов несовершеннолетних для работы на строительных площадках в различных регионах России. «Участие в таких летних “развлечениях” стало принудительно-добровольным», — говорилось в тексте. Также было сказано, что молодые люди и девушки будут заниматься полевыми работами и трудиться санитарами в медицинских учреждениях.

В действительности распространяемая информация недостоверна. Вероятно, авторы материала предприняли попытку исказить данные о функционировании молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), которая занимается временной занятостью студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях — строительстве, педагогике, сельском хозяйстве, сфере услуг и других. Стоит отметить, что членство в ней является добровольным и, как указано в ее уставе, основано на принципах равноправия, самоуправления и законности. При этом любой желающий имеет право как вступить в ряды РСО, так и добровольно их покинуть. Однако вступить именно в студотряд имеют право лишь лица, достигшие 18 лет — школьники попасть в него не смогут.

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Кроме того, известно, что труд в студотрядах является оплачиваемым — занятые студенты получают ежемесячную заработную плату, размер которой зависит от вида работ, позиции и региона. «При трудоустройстве, помимо заработной платы, ребята бонусом учатся находить общий язык с работодателем, со своими коллегами, которые не всегда с ними одного возраста, с вышестоящим руководством и получают необходимые прикладные навыки, помогающие в последующем в той или иной сфере», — рассказывала руководитель регионального отделения РСО Анастасия Досхоева.

Как уточнил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, в текущем году более 200 молодых людей, будущих вожатых и медиков, отправятся работать на трудовые объекты по всей стране. «Молодежь продолжит восстанавливать республику, работать в детских лагерях на берегах Азовского и Черного морей», — сказано в тексте.

ЦНС и ранее распространял недостоверные сведения о жителях новых российских регионов — в частности, об их принудительной эвакуации и депортации. Одна из недавних публикаций была посвящена якобы выселению граждан из собственных домов в Херсонской области, заметка не нашла реального подтверждения.

Сообщения о том, что российские власти намерены отправить детей Донбасса на принудительные работы, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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