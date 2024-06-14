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20:06, 14 июня 2024Мир

Страны G7 призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины

G7: решение двух государств является условием окончания конфликта в Газе

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Решение двух государств и признании Палестины одним из них наравне с Израилем является условием окончания конфликта в Газе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на поступившее в агентство финальное заявление саммита «Большой семерки» (G7) в Италии.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее решения проблемы двух государств, при котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в рамках безопасных и признанных границ», — отмечается в заявлении стран.

В объединении также уточнили, что под палестинским государством предполагается единое территориальное образование, которое будет включать в себя как земли Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа.

Ранее страны «Большой семерки» пригрозили России последствиями в случае применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Кроме того, страны G7 также осудили размещение оружия массового поражения в Белоруссии.

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      Максим Габриелян
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