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08:50, 14 июня 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о подготовке почвы ВСУ перед поставками F-16

Кимаковский: ВСУ готовят почву перед поставками F-16, усиливая давление на ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят себе почву в ожидании поставок истребителей F-16, усиливая давление на систему противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, в ДНР на линии фронта было зафиксировано увеличение количества разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

«[ВСУ] активно охотятся на наши системы ПВО, пытаются подготовить себе почву перед поставками F-16», — отметил Кимаковский. Он добавил, что российские военные были готовы к таким действиям со стороны Киева, в связи с чем активность украинских войск успешно пресекается.

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13 июня Пентагон раскрыл ориентировочный срок отправки на Украину F-16. По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, Запад нацелен передать ВСУ истребители летом 2024 года.

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      Екатерина Грищенко
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