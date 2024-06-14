В России выросло число недовольных импортозамещенными брендами

Б1: на ухудшение качество импортозамещенных товаров пожаловались 60 % россиян

В мае 2024 года больше половины россиян заявило об ухудшении качества товаров, заменивших ушедшие с российского рынка бренды. О росте числа недовольных импортозамещенной продукцией со ссылкой на исследование компании Б1 (ранее российское подразделение E&Y) сообщает «Коммерсантъ».

По итогам опроса тысячи человек 60 процентов респондентов заявили о недовольстве качеством новых брендов. Осенью 2023 года таковых было 44 процента. Как показал опрос, 50 процентов россиян не готовы переплачивать за доступ к привычным, но подорожавшим товарам, ранее их насчитывалось 55 процентов. Переплачивать за торговые марки, заменившие те, что покинули рынок, готовы 54 процента респондентов (плюс 18 процентных пунктов (п.п.) за полгода).

Аналитики также отметили сокращение доли регулярно покупающих товары под собственными торговыми марками (СТМ) сетей, их стало на 6 п.п. меньше, 48 процентов. Качество таких товаров считают низким почти треть (30 процентов опрошенных, плюс 5 п.п.). При этом россияне стали уделять больше внимания качеству товаров, этот показатель стал вторым по важности (его выбрали 82 процента опрошенных) после цены (95 процентов).

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, недовольство граждан качеством новых марок объясняется тем, что их производители не вкладываются в продвижение и рекламу, а потребителям товаров категорий «премиум» и «люкс», сложно отыскать адекватную замену.

Пр словам аналитика IBC Real Estate Екатерины Ногай, к концу 2024 года в России почти не останется люксовых брендов, остановивших работу своих магазинов в России. Доля рынка таких компаний уже сейчас меньше 0,2 процента, а место западного люкса активно занимают азиатские и российские бренды. В частности, на месте Prada в столичном ГУМе теперь работает китайский премиальный бренд Elassay. Chanel, планы которой окончательно уйти из РФ обсуждались в марте, также может завершить все связанные с уходом процедуры до конца 2024-го, подчеркнула она.