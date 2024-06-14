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09:40, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Запрет Путина на услуги кибербезопасности из недружественных стран объяснили

Swordfish Security: указ Путина связан с целью ограничить иностранные VPN

Фото: Scott Graham / Unsplash

IT-специалисты объяснили запрет президента России Владимира Путина использовать услуги кибербезопасности из недружественных стран. Комментарии экспертов приводит РБК.

Эксперт Swordfish Security Альбина Аскерова связала новый запрет с целью государства ограничить использование иностранных VPN-сервисов в стране. Специалист предположила, что нововведение главы государства стало реакцией на действия компаний, которые «используют недружественное ПО в формате сервиса» и, таким образом, формально обходят уже имеющийся указ, подписанный в мае 2022 года.

Аналитики из компании Angara Security предположили, что мера президента расширяет список ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода (например, GitHub), облачные сервисы и технологии. В целом новый указ закрепляет положения ранее опубликованных 166-го и 250-го указов. До 1 января 2025 года импортозамещение должно быть завершено, и официальная позиция исключает возможность для отсрочки», — объяснили специалисты.

13 июня президент России Владимир Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности России. Теперь государственным органам, стратегическим и системообразующим организациям страны также запрещается использовать сервисы информационной безопасности и услуги из недружественных государств с 1 января 2025 года.

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      Олег Давыдов
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