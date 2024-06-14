Зеленский раскрыл обещание Си Цзиньпина

Зеленский: Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Зеленского спросили, передает ли Китай России оружие, которое позднее используется на поле боя.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — ответил президент Украины.

Ранее председатель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США непрерывно поставляют оружие Киеву и используют украинский кризис для введения санкций. Он подчеркнул, что «международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации».