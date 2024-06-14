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03:47, 14 июня 2024Мир

Зеленский раскрыл обещание Си Цзиньпина

Зеленский: Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие

Фото: Jens Buttner / Reuters

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Зеленского спросили, передает ли Китай России оружие, которое позднее используется на поле боя.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — ответил президент Украины.

Ранее председатель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США непрерывно поставляют оружие Киеву и используют украинский кризис для введения санкций. Он подчеркнул, что «международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации».

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      Евгений Силаев
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