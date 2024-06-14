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20:29, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда порно рассказала о полученной на съемках травме

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Известная американская порноактриса Адриана Чечик рассказала о полученной на съемках травме. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Чечик вспомнила, как однажды во время съемки БДСМ-видео получила серьезную травму. «Парень не надел перчатку и ударил меня кулаком, после чего у меня случился припадок», — сказала звезда порно.

По словам модели, в результате ей пришлось накладывать швы. «Кровотечение было сильным, я порвала сухожилие в заднем проходе», — посетовала порноактриса.

Ранее популярный американский порноактер Томми Ганн (настоящее имя — Томас Страда) рассказал, что однажды получил травму на съемках в шахте по добыче золота. На голове у порноактера была каска с фонариком, которую он придерживал рукой. В какой-то момент он врезался этой рукой в потолок шахты и сильно поранил палец, сорвав ноготь.

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      Олег Давыдов
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