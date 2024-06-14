Звезда порно рассказала о полученной на съемках травме

Известная американская порноактриса Адриана Чечик рассказала о полученной на съемках травме. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Чечик вспомнила, как однажды во время съемки БДСМ-видео получила серьезную травму. «Парень не надел перчатку и ударил меня кулаком, после чего у меня случился припадок», — сказала звезда порно.

По словам модели, в результате ей пришлось накладывать швы. «Кровотечение было сильным, я порвала сухожилие в заднем проходе», — посетовала порноактриса.

Ранее популярный американский порноактер Томми Ганн (настоящее имя — Томас Страда) рассказал, что однажды получил травму на съемках в шахте по добыче золота. На голове у порноактера была каска с фонариком, которую он придерживал рукой. В какой-то момент он врезался этой рукой в потолок шахты и сильно поранил палец, сорвав ноготь.

